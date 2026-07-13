Нефть резко подскочила после слов Трампа о блокаде Ирана

Цены на нефть резко выросли после заявления Дональда Трампа о возобновлении блокады иранских морских портов. Сразу после объявления рынок прибавил более 4%.

Brent сейчас торгуется около $79,35 за баррель. Американская WTI поднялась примерно до $74,58 за баррель.

Рынок отреагировал на риски для поставок через Ормузский пролив. Это один из ключевых маршрутов для мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом.

Ранее Трамп заявил, что США восстанавливают блокаду, которая должна ограничить движение иранских судов и связанных с ними клиентов. При этом, по его словам, другие страны смогут пользоваться проливом «на открытой и справедливой основе».

Для нефтяного рынка такие заявления означают рост геополитической премии. Чем выше риск перебоев с поставками, тем быстрее трейдеры закладывают его в цену барреля.

На этом фоне ожидания снижения цен на топливо становятся менее реалистичными. Если напряжённость вокруг Ормуза сохранится, дорогая нефть может снова стать фактором давления на бензин и инфляцию.