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13 июля, 15:32

Нефть резко подскочила после слов Трампа о блокаде Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Цены на нефть резко выросли после заявления Дональда Трампа о возобновлении блокады иранских морских портов. Сразу после объявления рынок прибавил более 4%.

Brent сейчас торгуется около $79,35 за баррель. Американская WTI поднялась примерно до $74,58 за баррель.

Рынок отреагировал на риски для поставок через Ормузский пролив. Это один из ключевых маршрутов для мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом.

Ранее Трамп заявил, что США восстанавливают блокаду, которая должна ограничить движение иранских судов и связанных с ними клиентов. При этом, по его словам, другие страны смогут пользоваться проливом «на открытой и справедливой основе».

Американский президент также заявил, что США хотят стать «хранителем Ормузского пролива» и получать 20% стоимости перевозимых через него грузов в качестве компенсации за обеспечение безопасности судоходства.

США хотят стать «хранителем Ормузского пролива» и брать 20% стоимости грузов
США хотят стать «хранителем Ормузского пролива» и брать 20% стоимости грузов

Для нефтяного рынка такие заявления означают рост геополитической премии. Чем выше риск перебоев с поставками, тем быстрее трейдеры закладывают его в цену барреля.

На этом фоне ожидания снижения цен на топливо становятся менее реалистичными. Если напряжённость вокруг Ормуза сохранится, дорогая нефть может снова стать фактором давления на бензин и инфляцию.

Трамп: США берут Ормуз под контроль и будут «очень сильно» бить по Ирану
Трамп: США берут Ормуз под контроль и будут «очень сильно» бить по Ирану

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Марина Фещенко
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