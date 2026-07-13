Нефть резко подскочила после слов Трампа о блокаде Ирана
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Цены на нефть резко выросли после заявления Дональда Трампа о возобновлении блокады иранских морских портов. Сразу после объявления рынок прибавил более 4%.
Brent сейчас торгуется около $79,35 за баррель. Американская WTI поднялась примерно до $74,58 за баррель.
Рынок отреагировал на риски для поставок через Ормузский пролив. Это один из ключевых маршрутов для мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом.
Ранее Трамп заявил, что США восстанавливают блокаду, которая должна ограничить движение иранских судов и связанных с ними клиентов. При этом, по его словам, другие страны смогут пользоваться проливом «на открытой и справедливой основе».
Американский президент также заявил, что США хотят стать «хранителем Ормузского пролива» и получать 20% стоимости перевозимых через него грузов в качестве компенсации за обеспечение безопасности судоходства.
Для нефтяного рынка такие заявления означают рост геополитической премии. Чем выше риск перебоев с поставками, тем быстрее трейдеры закладывают его в цену барреля.
На этом фоне ожидания снижения цен на топливо становятся менее реалистичными. Если напряжённость вокруг Ормуза сохранится, дорогая нефть может снова стать фактором давления на бензин и инфляцию.
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