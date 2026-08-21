В Румынии зафиксировали самый высокий в ЕС рост цен на топливо

Румыния стала лидером Евросоюза по росту цен на автомобильное топливо. За год бензин и дизель в стране подорожали на 24,2%, следует из данных Евростата.

Почти такой же скачок зафиксирован в Германии и Литве — там стоимость горючего выросла на 22,9%. Следом идёт Болгария с показателем 22,2%. В среднем по Евросоюзу топливо за 12 месяцев стало дороже на 16,9%. При этом между отдельными странами разрыв оказался существенным.

На другом конце рейтинга расположились Швеция и Ирландия. Там рост составил лишь 1,2% и 3,2% соответственно. Единственным государством ЕС, где в июле бензин и дизель стоили дешевле, чем годом ранее, оказалась Венгрия. Правда, снижение получилось символическим — всего на 0,1%.

В России ценовая динамика сейчас заметно различается от региона к региону. За неделю с 11 по 17 августа бензин подешевел сразу в 20 субъектах страны, причём сильнее всего — в Тыве, на 3,6%. Средняя стоимость литра по России при этом составляла 76,38 рубля.