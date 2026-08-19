Росстат: В 20 регионах России снизились цены на бензин

Цены на автомобильный бензин за неделю снизились сразу в 20 российских регионах. Сильнее всего топливо подешевело в Республике Тыва — на 3,6%, следует из материалов Росстата.

По данным ведомства, снижение стоимости бензина было зафиксировано в период с 11 по 17 августа 2026 года. При этом в Санкт-Петербурге цены на топливо практически не изменились. В Москве за неделю бензин, напротив, подорожал на 0,8%.

Наибольшее снижение стоимости топлива в Туве стало самым заметным среди всех регионов, где была отмечена отрицательная динамика.

По данным Росстата, средняя цена литра бензина в России за период с 10 по 17 августа составила 76,38 рубля. При этом средняя стоимость дизельного топлива снизилась на 49 копеек — до 88,48 рубля за литр.

Ранее Life.ru писал, что вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ситуацией на топливном рынке России. Власти обратили внимание на необходимость стабильных поставок бензина в регионы и недопущение резкого роста цен на АЗС. Особое внимание уделили обеспечению горючим сельхозпроизводителей в период уборочной кампании.