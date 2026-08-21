Бензин в Польше подорожал на 17%: Кто ещё в Европе в «красной зоне»

В июле текущего года цены на автомобильное топливо в Польше продемонстрировали самый резкий скачок с весны 2022 года. Согласно данным Евростата, стоимость бензина в стране выросла на 17,2 процента по сравнению с июнем. Наибольший месячный прирост за последние годы был зафиксирован в марте 2022 года, когда топливо подорожало на 24,6 процента. Такой информацией делится РИА «Новости».

Дизельное топливо также заметно прибавило в цене: его стоимость в июле увеличилась на 13,4 процента относительно предыдущего месяца. Хотя этот показатель пока далёк от исторических максимумов, он остаётся значительным. Для сравнения, в марте 2022 года рост составлял 35,1 процента.

В целом по Евросоюзу динамика цен оказалась разнонаправленной. Из 26 стран, по которым имеются данные, повышение цен на бензин было зафиксировано в 14 государствах. Наиболее существенный месячный прирост, помимо Польши, отмечен в Германии (+11 процентов) и Испании (+7,1 процента). В то же время в 12 странах ЕС цены на топливо снизились. Лидерами по удешевлению стали Швеция (-11,1 процента), Кипр (-5,4 процента) и Ирландия (-4,1 процента).

Согласно информации Евростата, лидером Евросоюза по годовому росту цен на автомобильное топливо стала Румыния. За год бензин и дизель в стране подорожали на 24,2%. Почти такой же скачок зафиксирован в Германии и Литве — там стоимость горючего выросла на 22,9%. Следом идёт Болгария с показателем 22,2%. В среднем по Евросоюзу топливо за 12 месяцев стало дороже на 16,9%. При этом между отдельными странами разрыв оказался существенным.