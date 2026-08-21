Кабмин обязал АЗС указывать экологический класс топлива на колонке и в чеке

Информация об экологическом классе топлива должна появляться на табло заправочной колонки, в уголке потребителя и в кассовом чеке. Такое решение зафиксировано по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Участники встречи обсуждали механизмы реализации бензина классов К2, К3 и К4. Рассматривались вопросы контроля качества, ценообразования и маркировки такого горючего.

Отдельно было отмечено, что покупатель должен видеть данные о классе топлива непосредственно при заправке. Для этого сведения разместят на информационном табло топливораздаточной колонки.

Дополнительно информация будет продублирована в уголке потребителя на каждой станции. Третьим источником станет кассовый чек, который выдается водителю после оплаты.

В совещании участвовали представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Совета Федерации и Госдумы. Также присутствовали главы регионов и руководители отраслевых компаний.

Ранее правительство разрешило до июля 2027 года производить и ввозить в страну бензин классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Временная мера направлена на стабильное обеспечение внутреннего рынка и предотвращение возможного дефицита.