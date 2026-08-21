Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 15:55

Кабмин обязал АЗС указывать экологический класс топлива на колонке и в чеке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Информация об экологическом классе топлива должна появляться на табло заправочной колонки, в уголке потребителя и в кассовом чеке. Такое решение зафиксировано по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Участники встречи обсуждали механизмы реализации бензина классов К2, К3 и К4. Рассматривались вопросы контроля качества, ценообразования и маркировки такого горючего.

Отдельно было отмечено, что покупатель должен видеть данные о классе топлива непосредственно при заправке. Для этого сведения разместят на информационном табло топливораздаточной колонки.

Дополнительно информация будет продублирована в уголке потребителя на каждой станции. Третьим источником станет кассовый чек, который выдается водителю после оплаты.

В совещании участвовали представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Совета Федерации и Госдумы. Также присутствовали главы регионов и руководители отраслевых компаний.

Созданное для борьбы с БПЛА приложение помогает россиянам добиваться справедливости на АЗС
Созданное для борьбы с БПЛА приложение помогает россиянам добиваться справедливости на АЗС

Ранее правительство разрешило до июля 2027 года производить и ввозить в страну бензин классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Временная мера направлена на стабильное обеспечение внутреннего рынка и предотвращение возможного дефицита.

Последние новости о ситуации с бензином в России: цены на АЗС, дефицит топлива, меры правительства, экспортные ограничения, поставки и работа НПЗ — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Ситуация с бензином
  • Александр Новак
  • Законы
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar