Кабмин обязал АЗС указывать экологический класс топлива на колонке и в чеке
Обложка © Life.ru
Информация об экологическом классе топлива должна появляться на табло заправочной колонки, в уголке потребителя и в кассовом чеке. Такое решение зафиксировано по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
Участники встречи обсуждали механизмы реализации бензина классов К2, К3 и К4. Рассматривались вопросы контроля качества, ценообразования и маркировки такого горючего.
Отдельно было отмечено, что покупатель должен видеть данные о классе топлива непосредственно при заправке. Для этого сведения разместят на информационном табло топливораздаточной колонки.
Дополнительно информация будет продублирована в уголке потребителя на каждой станции. Третьим источником станет кассовый чек, который выдается водителю после оплаты.
В совещании участвовали представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Совета Федерации и Госдумы. Также присутствовали главы регионов и руководители отраслевых компаний.
Ранее правительство разрешило до июля 2027 года производить и ввозить в страну бензин классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Временная мера направлена на стабильное обеспечение внутреннего рынка и предотвращение возможного дефицита.
Последние новости о ситуации с бензином в России: цены на АЗС, дефицит топлива, меры правительства, экспортные ограничения, поставки и работа НПЗ — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.