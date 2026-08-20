Созданное для борьбы с БПЛА приложение помогает россиянам добиваться справедливости на АЗС

Приложение «Радар», используемое для передачи сведения о пролётах вражеских БПЛА, помогает мониторить нарушения на АЗС на фоне ситуации с топливом в России. Об этом корреспонденту кремлёвского пула Александру Юнашеву заявил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Михаил Кузнецов — о пользе «Радара» в связи с ситуацией с топливом в РФ. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

«Мы его ещё используем для того, чтобы люди могли снять, где есть злоупотребления по бензину. То есть все заправляются в соответствии с региональными нормативами — 20, 30 литров, а кто-то приезжает и наливает в канистры. Либо резкие скачки цен», — пояснил он.

После получения сигнала он передаётся в контролирующие органы, и это уже помогло снизить количество откровенных злоупотреблений. При этом сам Кузнецов запасов топлива не имеет.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с топливом в России улучшится после завершения ремонтов на ряде НПЗ. По словам чиновника, это может произойти в ближайшее время.