Бензина стало больше: В столичном регионе спадает топливный ажиотаж

В Москве и Подмосковье ситуация с топливом на заправках постепенно выравнивается: ассортимент бензина расширяется, а очереди у колонок становятся заметно короче. Об этом рассказал корреспондент «Газеты.Ru».

В Западном округе столицы у колонок стоит не больше трёх-четырёх машин. На станциях сети «Лукойл» есть полный или почти полный набор марок. В остальных округах на отдельных заправках выстраивается по семь-восемь автомобилей, но за последние три дня горючего в целом стало значительно больше.

«Локально, в зависимости от конкретной АЗС, очереди могут быть чуть больше, но в целом за последние три дня ситуация с топливом стала на порядок лучше», — рассказал корреспондент газеты.

В Подмосковье, например в районе Домодедово, машины заправляют без ожидания. По данным «Известий», в августе хотя бы один вид горючего был в наличии на 83,5% российских АЗС. Аналитики «ОМТ Консалт» уточняют, что бензин можно было купить на 62,5% заправок.

Ранее Life.ru сообщал, что на ряде московских заправок ввели временные лимиты на отпуск горючего из-за возросшего спроса. По данным горячих линий, на АЗС «Татнефти» бензина отпускали не более 50 литров, а дизеля — до 60. Ограничения касались не всех сетей и различались от станции к станции. Кроме того, возникали сложности с наличием отдельных марок, в частности АИ-95.