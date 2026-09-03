Вице-премьер Новак: Внутренний рынок обеспечен дизелем и авиакеросином

Вице-премьер Александр Новак оценил ситуацию с топливом на российском рынке. По его словам, дизеля и авиакеросина достаточно, есть небольшой дефицит по бенщину.

«Что касается автомобильного бензина АИ-92, 95, 98, разные марки, здесь сейчас в настоящее время действительно есть дефицит, он небольшой. Мы наблюдаем определенные перебои», — сказал зампред правительства в беседе с ИС «Вести».

При этом он подчеркнул: на этой неделе положение дел стало лучше благодаря запуску нескольких заводов.

Правительство, как отметил вице-премьер, делает всё необходимое для балансировки рынка. Речь идёт прежде всего о сегменте автомобильного топлива.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на повреждённых НПЗ в России осталось провести всего 10% ремонтных работ. Глава государства отметил, что восстановительные процессы на предприятиях идут достаточно высокими темпами. Он подчеркнул, что у руководства компаний присутствует необходимое чувство ответственности за порученное дело.

Кабмин продолжает реализацию комплекса мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Напряжённость возникла на фоне сезонного увеличения спроса и внеплановых остановок НПЗ, вызванных атаками ВСУ. Для ликвидации дефицита были приняты следующие решения: введён временный запрет на экспорт бензина, открыт канал для импорта топлива, скорректированы сроки ремонтных работ на заводах, а также ужесточен мониторинг биржевых котировок и товарных остатков в субъектах РФ. Принятые меры доказали свою эффективность, что позволяет постепенно отменять ограничения на АЗС и гарантировать бесперебойное снабжение потребителей.