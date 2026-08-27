Залили «бодягу» вместо бензина? Названы три способа уберечь двигатель от последствий

Исправить уже залитое некачественное топливо практически невозможно, однако автомобилист способен уменьшить ущерб для двигателя. Для этого стоит сократить интервалы замены масла, грамотно подбирать присадки и внимательнее выбирать АЗС, рассказал автоэксперт Андрей Бундин «Вечерней Москве».

Грязный, разбавленный или не соответствующий нормам по химическому составу бензин вернуть в нормальное состояние уже не получится. В первую очередь специалист советует следить за моторным маслом: плохое горючее ускоряет ухудшение его смазывающих свойств.

«Однако можно минимизировать вред для двигателя и помочь ему работать в таких условиях. В первую очередь нужно чаще менять масло», — объяснил Бундин.

Присадки тоже способны помочь, но выбирать их нужно под конкретную проблему. Одни составы повышают октановое число, другие борются с отложениями, а специальные осушители предназначены для удаления влаги. Универсальной добавки, которая одновременно очистит плохой бензин от воды и загрязнений, нет.

Самый надёжный способ снизить риски — заправляться на проверенных станциях. При этом эксперт советует учитывать, что отдельные АЗС известных сетей могут работать по франшизе и отличаться уровнем контроля качества.

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