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27 августа, 08:37

Залили «бодягу» вместо бензина? Названы три способа уберечь двигатель от последствий

Автоэксперт Бундин: Вред от некачественного топлива снизит частая замена масла

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Исправить уже залитое некачественное топливо практически невозможно, однако автомобилист способен уменьшить ущерб для двигателя. Для этого стоит сократить интервалы замены масла, грамотно подбирать присадки и внимательнее выбирать АЗС, рассказал автоэксперт Андрей Бундин «Вечерней Москве».

Грязный, разбавленный или не соответствующий нормам по химическому составу бензин вернуть в нормальное состояние уже не получится. В первую очередь специалист советует следить за моторным маслом: плохое горючее ускоряет ухудшение его смазывающих свойств.

«Однако можно минимизировать вред для двигателя и помочь ему работать в таких условиях. В первую очередь нужно чаще менять масло», — объяснил Бундин.

Присадки тоже способны помочь, но выбирать их нужно под конкретную проблему. Одни составы повышают октановое число, другие борются с отложениями, а специальные осушители предназначены для удаления влаги. Универсальной добавки, которая одновременно очистит плохой бензин от воды и загрязнений, нет.

Самый надёжный способ снизить риски — заправляться на проверенных станциях. При этом эксперт советует учитывать, что отдельные АЗС известных сетей могут работать по франшизе и отличаться уровнем контроля качества.

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Владимир Озеров
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