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26 августа, 08:32

«Бонусы уходят в прошлое»: Сколько будут стоить новые авто в сентябре и нужно ли ждать скидок

RG.ru: Новые автомобили в сентябре подорожают на 3–5%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

В сентябре новые автомобили в России могут подорожать на 3–5%. Такой прогноз дают дилеры и эксперты, опрошенные RG.ru. Причины — валютный курс, сокращение складских запасов и ожидание новой индексации утильсбора в начале 2027 года.

Часть официальных брендов уже корректирует прайс-листы. В «Рольфе» объясняют: когда склады не переполнены, а покупательский интерес растёт, импортёрам незачем предлагать большие скидки. Ценник может оставаться прежним, но итоговое предложение становится менее выгодным — бонусные программы сворачивают. В «Автодоме» тоже ждут роста 3–4%.

По словам экспертов, в сентябре начнут исчезать масштабные распродажи, которые были летом. Директор по маркетингу Юрий Блинов не ждёт резкого скачка цен — рынок плавно переходит к продажам по рекомендованной розничной цене. Изменение будет выглядеть не как рост, а как постепенное исчезновение спецпредложений.

Коснётся это и гибридов с электромобилями. Средний чек на гибрид сейчас около 7 млн рублей, на электрокар — 3,16 млн. Снижение субсидии по льготному лизингу с 925 до 500 тысяч уже влияет на доступность «зелёных» машин. Отдельные акции останутся, но станут более точечными.

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А ранее водителям назвали доступные гибриды с пробегом за 2 млн рублей. По словам специалиста, самым бюджетным является Nissan Note 2016–2017 годов выпуска. Такие машины предлагают от 900 тысяч рублей, а более свежие экземпляры стоят от 1,3 миллиона.

Главные события автопрома и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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