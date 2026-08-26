Водители массово скупают присадки после перехода на низкооктановое топливо

В России на 37% увеличились продажи присадок для автомобилей. Автовладельцы начали массово скупать очищающие составы на фоне перехода на стандарты топлива «Евро-2» и «Евро-3». Специалисты связывают ажиотаж с высоким содержанием серы в горючем.

По данным SHOT, из-за использования такого бензина участились поломки ключевых элементов системы впрыска. В сервисные центры массово поступают жалобы на неисправность бензиновых форсунок. Стоимость восстановления работоспособности варьируется от 1 до 15 тысяч рублей.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, многие автомобилисты перешли на профилактические средства. Спрос на них стал расти весной, но основной скачок произошел в июле. Аналитика АТОЛ подтверждает: объём реализации данной категории товаров за лето увеличился на 37% по сравнению с весенним периодом.

Из-за повышенного интереса покупателей поднялись и цены. Средний чек на упаковку вырос на 15%, достигнув 733 рублей.

Ситуация усугубляется перебоями с поставками. По словам директора компании-производителя Яна Кананова, в отдельных регионах страны уже наблюдается нехватка октан-корректоров. Эксперты опасаются, что дефицит может сохраниться, если качество топлива останется на текущем уровне.

Ранее правительство разрешило до июля 2027 года производить и ввозить в страну бензин классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Временная мера направлена на стабильное обеспечение внутреннего рынка и предотвращение возможного дефицита.