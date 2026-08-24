Toyota, Nissan, Honda: Россиянам назвали доступные гибриды с пробегом за 2 млн рублей

Подержанный гибрид в России можно найти менее чем за миллион рублей, а в бюджете до двух миллионов выбор становится заметно шире, рассказал автоэксперт Антон Гуреев. Среди доступных вариантов он выделил модели Nissan, Toyota и Honda.

Самым бюджетным специалист назвал Nissan Note 2016–2017 годов выпуска. Такие машины предлагают от 900 тысяч рублей, а более свежие экземпляры стоят от 1,3 миллиона. Toyota Prius 2016 года с пробегом до 200 тысяч километров также можно найти от 1,3 миллиона рублей, отметил собеседник RG.ru.

Ещё один вариант — Honda Vezel стоимостью от 1,5 миллиона рублей. Модель привлекает высоким дорожным просветом, полным приводом и расходом около 3,8 литра на 100 километров в смешанном цикле. Ближе к верхней границе бюджета доступны Toyota C-HR 2019 года от 1,95 миллиона рублей и Camry Hybrid того же года примерно от двух миллионов. Более премиальные гибриды на вторичном рынке обойдутся уже дороже, заключил эксперт.

Кстати, за семь месяцев 2026 года продажи гибридов и электромобилей в России почти удвоились и достигли 70,18 тысячи машин. Их доля в продажах новых автомобилей возрастом до трёх лет приблизилась к 9%.