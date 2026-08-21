Владельцам электрокаров напомнили, как не остаться без заряда на трассе

В дальней поездке на электромобиле лучше заранее планировать не только маршрут, но и остаток заряда батареи. К зарядной станции желательно приезжать с запасом не менее 10–20%, а поблизости иметь резервную точку, рассказал руководитель сервисного направления Никита Архипов.

Ориентироваться исключительно на паспортный запас хода не стоит. На расход энергии влияют скорость, погода, рельеф, загрузка машины, давление в шинах и даже ветер. Особенно заметно батарея разряжается при быстрой езде: на скорости 130–140 км/ч реальный пробег может сократиться на 20–30% и более.

«Первая ошибка — рассчитывать маршрут по цифрам из рекламного буклета. Паспортный запас хода измеряется в контролируемых условиях», — пояснил Архипов в комментарии RG.ru.

Заряжать аккумулятор до 100% на каждой остановке тоже необязательно. У многих электромобилей после достижения примерно 60–80% батареи скорость зарядки снижается, поэтому в дороге иногда выгоднее сделать две более короткие остановки.

Если энергии неожиданно становится мало, эксперт советует прежде всего сбросить скорость. Переход со 120 до 90–100 км/ч способен заметно увеличить оставшийся запас хода. Помогают также плавные ускорения, рекуперация и правильное давление в шинах.

Перед путешествием необходимо проверить зарядные станции по пути и предусмотреть запасные варианты на случай поломки или занятости выбранной точки. В машине также должен быть подходящий кабель, поскольку не каждая станция оборудована собственным проводом.

Сам автомобиль перед дальней дорогой стоит проверить не менее тщательно, чем машину с двигателем внутреннего сгорания: обратить внимание на шины, тормоза, подвеску и систему охлаждения высоковольтной батареи. По словам Архипова, при нормальной подготовке путешествие на электрокаре на сотни и даже тысячи километров не должно стать проблемой.

Ранее Life.ru писал, что современные электромобили способны проезжать по паспорту примерно 386–580 километров, однако реальный запас хода зависит от условий эксплуатации и может заметно снижаться. При этом для дальних поездок главным ограничением по-прежнему остаётся зарядная инфраструктура: в регионах и особенно на трассах станций существенно меньше, чем в крупных городах. Подробнее о плюсах и минусах электромобилей в России — в материале Life.ru.