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19 августа, 09:51

Внимание на пробег: Автоэксперт назвал наиболее частые поломки в китайских машинах

Эксперт Гоман: Китайские автомобили ломаются не чаще остальных

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

У китайских автомобилей на пробеге 30–50 тыс. км чаще всего требуют внимания подвеска, тормоза и электроника, рассказал автоэксперт Александр Гоман. Однако, по его словам, многие неисправности связаны не с происхождением машины, а с состоянием дорог, пробками, климатом и особенностями эксплуатации.

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На этом пробеге быстрее изнашиваются стойки и втулки стабилизатора, сайлентблоки, ступичные подшипники, тормозные диски и колодки. Также владельцы могут столкнуться со сбоями мультимедиа, камер, парктроников, датчиков и климатической установки. В ряде случаев проблему удаётся решить обновлением прошивки или заменой отдельного датчика.

После 80–120 тыс. км больше внимания требуют роботизированные коробки и вариаторы. Они особенно чувствительны к перегреву, пробуксовкам, резким стартам и старой трансмиссионной жидкости. При этом современные двигатели при своевременном обслуживании способны пройти без серьёзного вмешательства 150–200 тыс. км, подчеркнул собеседник RG.ru.

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Ранее россиянам рассказали, какие слабые места проявляются у китайских авто через 2–3 года. Владельцы чаще всего жалуются на электронику, подвеску, коррозию, кузовные детали и длительное ожидание запчастей.

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Борис Эльфанд
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