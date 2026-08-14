Китайские авто не выдержали летней жары на юге России

Владельцы китайских кроссоверов массово потянулись в российские автосервисы с одинаковой бедой — панорамные крыши их машин не пережили южного зноя и покрылись трещинами или попросту лопнули. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

У китайских кроссоверов на юге России трескаются панорамные крыши. Фото © Telegram / Mash

Чаще всего с такой поломкой сталкивались хозяева Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Changan CS55 Plus. Все эти автомобили в конце июля и начале августа находились на юге — в Ставрополье, на Кубани, в Крыму и соседних регионах. Машины подолгу стояли под жарким солнцем, а затем приезжали на ремонт с одной и той же проблемой: панорамная крыша оказывалась повреждена или полностью разрушена лучами.

Отдельная головная боль автовладельцев — страховщики. Компании не считают такие случаи страховыми и отказываются возмещать ущерб. В итоге людям приходится доплачивать за ремонт от 30 до 200 тысяч рублей — сверх денег, уже потраченных на бензин и отдых.

Схожая ситуация складывалась и минувшей зимой, только тогда пострадавшими чаще оказывались владельцы Geely. Они жаловались, что задние стёкла лопались даже при небольших морозах около −11 °C. В ответ им говорили, что причиной мог быть заводской брак, но в выплатах всё равно отказывали.

Также ранее сообщалось, что китайские автомобили в России впервые проходят серьёзную проверку временем. После двух-трёх лет использования владельцы всё чаще сталкиваются с дорогими запчастями, долгим ремонтом и падением цены на вторичном рынке. Раньше такие машины привлекали богатым оснащением за умеренные деньги, но с окончанием гарантии на первый план вышла стоимость обслуживания.