Купить нельзя обслужить: Названы пять китайских авто, на которые почти невозможно найти запчасти

В России сложнее всего найти запчасти на машины китайских брендов, чьи официальные представительства закрылись или сами компании прекратили существование. Эксперты обычно называют их «автомобилями-сиротами», рассказал заместитель гендиректора по сервису группы «Авилон» Сергей Паршиков в журнале «За рулём».

В антирейтинг попал Lifan — его продажи в России рухнули в 2022 году, а за два года до этого головная компания обанкротилась. Позже контрольный пакет выкупил госфонд Liangjiang Equity Investment Fund, остальное отошло структурному подразделению Geely, а само предприятие переименовали в Lifan Technology. Теперь оно выпускает электрокары для такси и корпоративных парков.

Бренд Zotye перестал поставлять машины в Россию ещё в 2021 году, а с октября 2020-го не продал у нас ни одного автомобиля. В российской линейке было два кроссовера — T600 и Coupa. В списке «сирот» оказалась и Haima: по данным «Автостат Инфо», в марте 2026 года марка не реализовала в стране ни одной машины.

Поставки Brilliance прекратились также в 2021-м, а за год до этого головное предприятие в Китае прошло процедуру банкротства. На нашем рынке бренд предлагал устаревшие бензиновые модели V5 и H530.

Сложности ждут и владельцев Hawtai. Китайский производитель ушёл из России ещё в 2020-м, но юридически ликвидировать ООО «Хаотай Авто-Рус» начали только в прошлом году. До 2018 года его модели собирали на заводе Derways в Карачаево-Черкесии. Кроссовер Boliger создали на базе Hyundai Santa Fe, а седан B21 использовал платформу Hyundai Sonata NF. Однако, как подытожил Паршиков, ни одна из этих машин не прижилась у российских автомобилистов.

Ранее сообщалось, что китайский автобренд Kaiyi сворачивает деятельность в России, но сервис для владельцев машин сохранится. С первого мая 2026 года все обязательства по ремонту и обслуживанию взяла на себя компания «Вотур Мотор Рус». На плаву останутся только те марки, которые способны обеспечить стабильный сервис и запчасти. Остальным брендам с низкими продажами удержаться будет практически невозможно.