Вас обманули: Сколько на самом деле зарабатывают продавцы новых машин

Вопреки расхожему мнению, продавцы новых машин не купаются в золоте. Маржинальность бизнеса в лучшем случае составляет 5–6 процентов, а иногда и вовсе 2–3%, рассказал РИА «Новости» глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

«Дилер и производитель заинтересованы в большем количестве продаж, а чем дороже машина, тем ниже продажи», — пояснил эксперт.

По словам Подщеколдина, многие блогеры далеки от реалий рынка. Высокая цена на те же китайские автомобили складывается из объективных факторов. Например, логистика: везти авто 10 тысяч километров стоит от 200 до 300 тысяч рублей на каждый экземпляр.

При этом основные продажи машин в РФ идут в европейской части (до Урала). На Сибирь приходится лишь четверть рынка. Дальше — только дороже. Так что жадность продавцов тут ни при чём.

