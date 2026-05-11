В РОАД назвали уход китайских авто Kaiyi из России «естественным отбором»

Китайский автобренд Kaiyi фактически уходит с российского рынка, однако владельцам этих машин в России не стоит беспокоиться из-за сервиса. С 1 мая 2026 года все функции по ремонту и обслуживанию автомобилей марки переданы компании «Вотур Мотор Рус».

Исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Баринов в беседе с rg.ru назвал ситуацию с Kaiyi отражением процессов, которые сейчас идут на российском авторынке. По его словам, в России представлено более 60 китайских автомобильных брендов, но у многих из них продажи остаются небольшими. Поэтому рынок постепенно проходит своего рода «естественный отбор».

Главным вопросом для автовладельцев в таких случаях остаются гарантия, сервисная поддержка и доступность запчастей. В РОАД рассчитывают, что передача послепродажного обслуживания Kaiyi структуре «Вотур Мотор Рус» пройдёт спокойно и позволит сохранить необходимый уровень клиентского сервиса. При этом Баринов отметил, что ситуация с Kaiyi снова показывает необходимость более чётких правил для иностранных автомобильных брендов в России.

В РОАД предлагают закрепить ответственность всех участников рынка в рамках инициативы о «жизненном цикле автомобиля». Речь идёт не только о дилерах, но и о производителях, импортёрах и сервисных структурах. По мнению ассоциации, покупатель должен быть защищён на всём сроке эксплуатации машины — независимо от того, меняет ли бренд структуру работы или уходит с рынка.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей SWM и Kaiyi, которые собирали на калининградском заводе «Автотор», почти сошли на нет. За январь–февраль 2026 года в России продали всего 101 автомобиль SWM и 37 машин Kaiyi. По сравнению с прошлым годом продажи обвалились на 91,3% и 94% соответственно. Сборка Kaiyi на «Автоторе» стартовала в начале 2023 года, а SWM — в конце того же года. За это время в России реализовали почти 22 тыс. автомобилей Kaiyi и 6,3 тыс. машин SWM.