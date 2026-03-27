Автобренды SWM и Kaiyi уходят из России из-за падения продаж на 91–94%

Продажи автомобилей SWM и Kaiyi, которые собирались на калининградском заводе «Автотор», практически сошли на нет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его данным, за январь–февраль 2026 года в России реализован всего 101 автомобиль SWM и 37 автомобилей Kaiyi. Годовое падение составило 91,3% и 94% соответственно.

«Судя по соотношению суммарных объёмов производства и продаж, в товарных запасах осталось порядка 300–400 автомобилей этих брендов. Так что текущая их история присутствия на российском рынке практически завершена», — заявил эксперт.

Сборка Kaiyi стартовала в начале 2023 года, SWM — в конце того же года. За это время в стране продано почти 22 тысячи Kaiyi и 6,3 тысячи SWM. В прошлом году дилеры устраивали крупные распродажи со скидками более 30%. По информации «Автостата», сборка Kaiyi завершилась в начале 2025 года, SWM — в сентябре.

Вероятно, теперь вся прибыль достанется другим производителям. К примеру, ранее «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada Vesta Sport нового поколения — первые автомобили уже отгружены дилерам. Модель доступна в двух типах кузова: седан и универсал. Рекомендованная розничная цена четырёхдверной версии начинается от 2 352 000 рублей.