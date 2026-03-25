Российских водителей могут избавить от штрафов после продажи авто

Депутаты Госдумы обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением изменить порядок начисления штрафов за нарушения ПДД после продажи автомобиля. Соответствующее письмо есть в распоряжении РИА «Новости».

Парламентарии от фракции «Новые люди» Владимир Плякин, Георгий Арапов и вице-спикер Владислав Даванков предлагают запретить автоматическое направление штрафов бывшему владельцу в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи — срока, в течение которого новый собственник обязан перерегистрировать машину. Также авторы инициативы предлагают фиксировать факт отчуждения транспортного средства через «Госуслуги» или информационную систему МВД в день подписания договора.

«На практике это приводит к многочисленным случаям, когда бывший владелец транспортного средства вынужден оспаривать штрафы, совершённые уже после продажи автомобиля», — отмечается в документе.

По мнению депутатов, реализация мер позволит снизить административную нагрузку на граждан и сократить количество судебных споров.

