Эффект лёгкого опьянения: Почему голодным водителям опасно садиться за руль

Сильный голод за рулём может замедлить реакцию водителя на 30–50%, сузить поле зрения и ухудшить координацию движений, предупредила гастроэнтеролог Наталья Белихина. По её словам, снижение уровня глюкозы становится для организма физиологическим стрессом, что по степени опасности может быть сопоставимо с лёгким алкогольным опьянением.

«Мозг питается исключительно глюкозой. При её падении время реакции увеличивается на 30–50%. Это критично: при экстренном торможении на скорости 60 км/ч лишние 0,5 секунды стоят дополнительных 8 метров тормозного пути», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Гипогликемия также может вызвать «туннельное» зрение, дрожь в пальцах, раздражительность и сонливость. Перед поездкой важно полноценно поесть за один-два часа, а в дороге нужно перекусывать каждые три-четыре часа. Для этого подойдут орехи, банан, сыр или цельнозерновой батончик, резюмировала специалист.

Кстати, водителям в дальней дороге можно брать с собой сухпаёк или детское питание. Такая еда может стать альтернативой бургерам и хот-догам на заправках, которые способны вызвать тяжесть и вздутие.