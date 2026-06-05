«Автодор» начнёт рассылать СМС и звонить уставшим водителям

Компания «Автодор» планирует внедрить систему на базе искусственного интеллекта для выявления водителей, проявляющих признаки усталости за рулём. Как сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко на ПМЭФ-2026, эта система сможет распознавать автомобили, совершающие опасные манёвры (например, виляние) или находящиеся в пути без остановок в течение длительного времени.

По словам Петушенко, информация о таких транспортных средствах будет доступна компании по номеру автомобиля. В настоящее время прорабатываются способы оповещения водителей, включая СМС-сообщения, телефонные звонки и использование дорожных информационных табло.

«Мы же всех видим — по номеру есть информация. Сейчас отрабатываем систему информировать таких водителей через СМС, через звонок или дорожное табло», — отметил Петушенко.

Сроки запуска новой системы пока не определены.

А ранее в рамках ПМЭФ состоялась премьера нового российского представительского седана Aurus Senat 900. Кадры первого показа публиковал Life.ru.