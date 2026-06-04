На ПМЭФ показали новый Aurus Senat 900 — представительский седан стал ближе к рынку

В рамках Петербургского международного экономического форума прошла премьера нового российского представительского седана Aurus Senat 900, позиционируемого как более доступная версия линейки Aurus. Кадры первого показа публикует Life.ru.

На ПМЭФ представили новый Aurus Senat 900 как более доступную версию седана. Видео © Life.ru

Разработчики позиционируют Senat 900 как более доступную альтернативу флагманским моделям Aurus. Публичный показ сопровождался участием ряда высокопоставленных гостей форума. Среди присутствовавших были глава «Газпрома» Алексей Миллер, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и вице-премьер Денис Мантуров. После презентационной части Мантуров лично сел за руль нового автомобиля.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме представили обновлённые версии автомобилей Aurus Senat и Senat Long, которые демонстрируются в павильоне Гаража особого назначения. Внешний облик моделей был существенно переработан: изменились передняя и задняя оптика, а также решётка радиатора. Производитель также расширил палитру доступных цветов и предложил новые варианты дизайна колёсных дисков.