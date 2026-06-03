Aurus преобразился: Новые Senat и Senat Long впервые показали на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили новые версии автомобиля Aurus. Речь идёт о моделях Senat и Senat Long, которые можно увидеть в павильоне Гаража особого назначения.

Aurus на ПМЭФ. Видео © Life.ru

У автомобиля полностью изменилась передняя и задняя оптика, а также решётка радиатора. Производитель расширил цветовую гамму и предложил новые дизайны колёсных дисков.

Удлинённая версия получила другую архитектуру интерьера и новый стиль сидений. Для неё также обновили мультимедийную систему и добавили свежие варианты внутреннего оформления.

Aurus — первый российский люксовый автомобильный бренд, созданный в рамках госпроекта «Кортеж». Разработка на единой модульной платформе велась с 2013 года силами института НАМИ. Официальный дебют марки состоялся в 2018 году на инаугурации президента России Владимира Путина. Имя Aurus сложилось из латинского aurum (золото) и Russia. Модельный ряд включает седан и лимузин Senat, внедорожник Komendant и микроавтобус Arsenal. Все машины оснащены гибридной установкой на базе двигателя V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатым автоматом.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. В деловую программу включены: Форум МСП, Форум креативных индустрий, Молодёжный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», а также культурный фестиваль «Петербургские сезоны» и Спортивные игры ПМЭФ.