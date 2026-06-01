Невидимая подушка безопасности: Россиянам назвали самую сильную молитву для дороги

Дорога остаётся зоной повышенной опасности, где водитель отвечает не только за свою жизнь, но и за безопасность пассажиров, пешеходов и других участников движения. Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал Life.ru, какую молитву православные верующие чаще всего читают за рулём и как делать это правильно.

Самая сильная и короткая молитва за рулём — это Иисусова молитва: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Её можно повторять про себя в ритме движения. Она не отвлекает, а наоборот, успокаивает, собирает внимание, помогает не поддаваться гневу в пробках и сохранять трезвость ума в сложной ситуации. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

По его словам, перед поездкой также можно обратиться с молитвой к Николай Чудотворец, которого верующие считают покровителем путешествующих, а также помолиться перед иконой Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница»). Допустимо обращаться к Богу и своими словами, прося о благополучной дороге, здоровье и мудрости за рулём.

Говоря об иконах в автомобиле, Иванов подчеркнул, что это благочестивая традиция, а не средство автоматической защиты от опасностей.

«Икона — не оберег, а напоминание о Боге и призыв к молитве. Она не защищает сама по себе. Защищают вера, молитва и ответственное отношение человека к своим поступкам», — пояснил собеседник Life.ru.

Также он напомнил, что освящение автомобиля не является обязательным церковным требованием. Однако многие верующие приглашают священника для благословения транспортного средства. При этом освящение не освобождает водителя от ответственности и не гарантирует отсутствие происшествий на дороге.

После такого благословения особенно важно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и никогда не садиться за руль в состоянии опьянения.

Отдельно эксперт предостерёг от действий, которые могут отвлекать во время движения.

«Никогда не молитесь за рулём с закрытыми глазами и не перебирайте чётки, отвлекаясь от дороги. Молитва должна быть краткой и внутренней. Всё, что мешает управлению автомобилем, подвергает опасности жизнь людей», — подчеркнул Иванов.

