27 мая, 14:17

Россиян призвали молиться перед покупкой жилья

Обложка © ChatGPT

Приобретение жилья — всегда волнение, переживания и финансовые риски. Православному человеку следует не только советоваться с риелторами, но прежде всего испросить благословения. Об этом «Абзацу» рассказал председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов.

Главным помощником в жилищных вопросах почитается святитель Спиридон Тримифунтский. По молитвам к нему продавцы снижают цену, а люди получают квартиры. Также важно молиться Богородице (иконы «Взыскание погибших» или «Одигитрия»), святителю Николаю Чудотворцу (привлекает честных людей, помогает избежать аферистов).

Перед покупкой стоит съездить в Свято-Данилов монастырь к мощам князя Даниила Московского. Если планируется ипотека или крупный кредит — молитесь святому Иоанну Воину и святому Иоанну Новому Сочавскому (в земной жизни был купцом).

Перед началом поиска жилья Иванов советует заказать молебен о благополучии семьи, а также молебен святителю Спиридону и Николаю Чудотворцу. Читать акафист или краткую молитву ежедневно. И обязательно освятить купленное жильё после того, как станете его полноправным хозяином.

«Сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать?» В ЦБ удивились ценам на квартиры в Москве

А ранее Life.ru рассказывал, что спрос на покупку квартир в России вырос на 20% за год. По словам специалиста, наибольший интерес граждане проявляют к компактному жилью. Однокомнатные квартиры формируют свыше четверти спроса, двухкомнатные — около 19%.

Дарья Нарыкова
