Спрос на покупку квартир в России вырос на 20% за год

Спрос на покупку жилья в России продолжает расти, но покупатели стали заметно осторожнее в выборе недвижимости. Об этом рассказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

В апреле 2026 года интерес к приобретению квартир на первичном и вторичном рынках увеличился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к марту рост составил всего 0,5%.

Более половины спроса сегодня приходится на вторичный рынок — доля готовых квартир превышает 53%. На новостройки и предложения застройщиков приходится около 6,7%. Остальные покупатели пока не определились и рассматривают сразу несколько вариантов, ориентируясь на стоимость, площадь, расположение и размер ежемесячных платежей, пишет ТАСС.

Наибольший интерес россияне проявляют к компактному жилью. Однокомнатные квартиры формируют свыше четверти спроса, двухкомнатные — около 19%. Трёхкомнатные и студии пользуются значительно меньшей популярностью.

Признаков ажиотажного спроса на рынке сейчас не наблюдается. Интерес к жилью на стадии строительства минимален, спрос на ипотеку и рассрочку остаётся на низком уровне. Покупатели предпочитают более понятные и безопасные варианты.

Наиболее активный рост интереса фиксируется не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в крупных региональных центрах: Омске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Красноярске.

Ранее Life.ru писал, что рынок новостроек ждёт падение цен на 30% к декабрю из-за обвального сокращения спроса. Однако покупать квартиру в доме, который ещё только строится (на этапе котлована), по-прежнему невыгодно. Всё потому, что квартиры в новостройках сейчас на 20–30% дороже готового жилья того же девелопера в том же районе.