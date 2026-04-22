Новая клиентура: китайцы в 14 раз активнее покупают элитные дома в Подмосковье

Доля китайских покупателей на рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья за год увеличилась с 0,5% до 7%. Об этом сообщил президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин.

«Мы наблюдаем новый тренд в жилом сегменте: доля китайских покупателей на рынке элитного загородного жилья Подмосковья выросла с 0,5 до 7% за год. Клиенты – бизнесмены, прочно обосновавшиеся в России», — приводит РИА «Новости» слова эксперта.

По его словам, это в основном китайские предприниматели, уже проживающие и ведущие бизнес в России. Они активно приобретают готовые резиденции на Новорижском шоссе стоимостью 350–400 млн рублей, воспринимая загородный дом как показатель своего статуса и достижений. Эти покупатели предпочитают современные дома в европейском стиле, но при этом ценят традиционные элементы комфорта, такие как правильная ориентация по сторонам света, просторный вход и наличие водоема на участке (пруда или ручья).

Как подчеркнул Иван Золотарёв, ведущий эксперт «Этажей», доля граждан КНР среди всех иностранных покупателей столичной недвижимости достигла 8–10%, что является значительным изменением по сравнению с прошлым, когда такие сделки были единичными. Потребности китайских клиентов различаются: старшее поколение ориентируется на дорогостоящие квартиры (30–80 млн рублей) в престижных районах, таких как Хорошёво-Мнёвники и Москва-Сити, тогда как студенты ищут доступное жильё вблизи учебных заведений, например, на Шаболовке или в районе метро «Университет».