«Остаточный эффект»: Нарколог предупредил о коварстве кваса и кефира для водителей

Даже квас, кефир и безалкогольное пиво содержат небольшое количество этанола (обычно до 0,5%), что не вызывает опьянения, но в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами, рассказал психиатр-нарколог Антон Рудковский. По его словам, полностью исключить алкоголь из этих напитков невозможно.

С медицинской точки зрения такие дозы не ухудшают реакцию водителя, однако после употребления в выдыхаемом воздухе кратковременно может регистрироваться алкоголь, особенно если речь идёт о свежем квасе. Поэтому нужно подождать 10-15 минут перед тем, как садиться за руль.

«Это так называемый остаточный эффект. Он связан не с состоянием опьянения, а с тем, что алкоголь ещё присутствует в полости рта и верхних дыхательных путях. Через короткое время показатель возвращается к нулю», — отметил собеседник «Газеты.ru».

К слову, на дороге водителя оштрафуют, если концентрация алкоголя превысит 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Алкотестер не покажет опьянения после небольшого объёма кваса. Но если выпить много свежего продукта, прибор может зафиксировать алкоголь.