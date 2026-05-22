Автомобилистам объяснили, когда квас может обернуться штрафом на дороге

Алкогольной продукцией считается та, что содержит этилового спирта более 0,5%, но есть исключения — напитки брожения вроде кваса или кефира. Об этом в интервью «Радио 1» напомнил эксперт по алкогольному праву Дмитрий Терентьев.

На дороге водителя оштрафуют, если концентрация алкоголя превысит 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Алкотестер не покажет опьянения после небольшого объёма кваса. Но если выпить много свежего продукта, прибор может зафиксировать алкоголь. В таком случае лучше не садиться за руль сразу.

А ранее водителям озвучили три нарушения, за которые точно отберут права. По словам специалиста, управление автомобилем в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования и оставление места ДТП почти всегда караются лишением документов.