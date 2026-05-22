Фатальная ошибка: Водителям назвали три нарушения, за которые точно отберут права

Управление автомобилем в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования и оставление места ДТП почти всегда заканчиваются лишением прав. Об этом «Газете.ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.

Аналогичный исход — и в случае оставления места аварии. Адвокат уточнил: в 95% судебных разбирательств это правонарушение влечёт лишение прав на управление транспортным средством. Все перечисленные составы, по словам эксперта, считаются наиболее серьёзными с точки зрения законодательства.

Ранее Life.ru сообщал, что в России расширят основания для аннулирования водительских прав. Причиной для внеочередной проверки водителя становится фиксация при медосмотре признаков патологий, которые могут мешать безопасному вождению. Если диагноз подтверждается, водителя направляют на дополнительное обследование и лечение.