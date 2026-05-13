Госдума приняла поправки об упрощении оформления водителей при пьяной езде

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который сокращает количество документов при освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения.

Сейчас сотрудникам полиции при выявлении признаков опьянения необходимо оформлять от трёх до пяти процессуальных документов. Среди них — протокол об отстранении от управления автомобилем, акт освидетельствования, направление на медосвидетельствование, а также протоколы о правонарушении и задержании машины.

Новый закон позволит в ряде случаев не составлять отдельные документы. Например, отметку об отстранении водителя можно будет вносить прямо в акт освидетельствования или другие процессуальные материалы. Аналогичный порядок вводится и для фиксации задержания транспортного средства.

Авторы инициативы считают, что такие изменения помогут сократить бюрократическую нагрузку — сэкономить около 33,6 тысячи рабочих часов ежегодно, а также снизить расходы на печать бланков.

Ранее сообщалось, что в России расширят основания для аннулирования водительских прав. Причиной для внеочередной проверки водителя становится фиксация при медосмотре признаков патологий, которые могут мешать безопасному вождению. Если диагноз подтверждается, водителя направляют на дополнительное обследование и лечение.