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4 августа, 13:42

«Рано или поздно займут до трети рынка»: Почему россияне переходят на гибриды и электрокары

Эксперт Попов: Гибриды и электромобили займут до трети рынка автомобилей в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

Доля гибридных и электрических автомобилей на российском рынке вырастет в несколько раз, считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов. В беседе с «Ридусом» он отметил, что интерес к таким машинам заметно подстегнул топливный кризис, но часть спроса объясняется и достоинствами самих технологий.

По данным Минпромторга, за семь месяцев 2026 года в России продано 70 180 гибридов и электрокаров — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их доля в общих продажах новых автомобилей возрастом до трёх лет достигла почти 9% против 5% годом ранее. Эксперт прогнозирует, что рано или поздно такие машины займут до трети рынка, а затем и до трети всего автопарка.

Попов напомнил о преимуществах гибридов: они сочетают плюсы бензинового и электрического двигателей. Электромотору не нужны трансмиссия и коробка передач, он не глохнет, а бензиновый агрегат позволяет быстро заправляться. При этом эксперт признаёт, что сейчас сохраняются проблемы с доступом к качественным зарубежным моделям и общая нестабильность на рынке.

Ранее другие эксперты предупреждали, что экономия на электрокарах может быть сведена на нет из-за нехватки сервисов и удалённости зарядных станций на трассах, особенно для тех, кто часто путешествует на большие расстояния.

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А ранее Life.ru писал, что продажи подержанных электромобилей в России выросли почти на 40%. Почти половину рынка заняли три марки. Лидером стал японский Nissan с результатом 1715 проданных автомобилей. За ним расположились китайский Zeekr с 1240 машинами и немецкий Volkswagen.

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Дарья Нарыкова
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