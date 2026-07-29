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29 июля, 14:25

«Гнилой кузов» остался в прошлом: Почему китайские авто заполонили вторичный рынок РФ

URA.ru: Продажи китайских авто на вторичном рынке России выросли на 44 процента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Продажи автомобилей китайских брендов на вторичном рынке России взлетели почти в полтора раза, прибавив 44 процента. Этот рост заставил вспомнить старые страхи о гниющих кузовах, однако эксперты уверены: причина в другом.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в разговоре с URA.ru заявил, что стереотип о низком качестве машин из КНР устарел. По его словам, за последние пять лет китайский автопром совершил качественный скачок, а продавать второсортный товар при экспорте в пять миллионов единиц попросту невыгодно. Современные заводы выпускают продукцию мирового уровня, и многие такси проходят по 200–300 тысяч километров без серьёзных поломок.

Главная причина всплеска — колоссальный объём предложения. После 2022 года доля китайских марок в первичных продажах превысила половину рынка, и теперь весь этот поток неизбежно хлынул на перепродажу. Ещё пять лет назад такие авто занимали лишь один процент автопарка страны, а в 2024 году было продано 900 тысяч экземпляров, и их доля выросла в три раза.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал ситуацию безысходностью. Машины из других стран практически не поступают на российский рынок, поэтому доля китайского транспорта будет только расти. При этом именно у таких автомобилей самый большой процент потери цены, и продать их сложно, несмотря на весь информационный шум вокруг электрокаров.

Основная масса выставленных на продажу машин приобреталась и эксплуатировалась внутри России. Что касается импортного секонд-хенда, привезённого из КНР, то высокий утилизационный сбор оставляет мало возможностей для пригона. Эксперты предупреждают: китайцы относятся к автомобилю как к расходнику и следят за ним плохо, поэтому риск привезти откровенную рухлядь весьма высок.

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Life.ru рассказывал, что китайский электромобильный бренд Avatr установил рекорд недельных продаж в России, практически обнулив складские запасы дилеров. За семь дней на учёт поставили 155 машин, а всего за месяц владельцами стали 442 человека — больше, чем за первые 26 недель года. Марка заняла первое место среди производителей электрокаров в стране, тогда как продажи другого бренда Umo рухнули до 42 единиц из-за ограниченных запасов.

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Юрий Лысенко
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