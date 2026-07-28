Китайский электрокар Avatr установил рекорд продаж в России

Китайский бренд электромобилей Avatr показал лучший недельный результат за всё время присутствия на российском рынке. Резкий рост спроса привёл к тому, что у дилеров почти не осталось машин. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков.

За неделю в России на учёт поставили 155 автомобилей Avatr. Такой результат стал рекордным для бренда, который официально начал продавать машины в стране только в январе 2025 года. Всего за период с 29 июня по 26 июля владельцами электромобилей марки стали 442 человека. Для сравнения, за первые 26 недель 2026 года было реализовано 418 автомобилей Avatr.

На минувшей неделе бренд также занял первое место среди производителей электрокаров в России. При этом продажи другой марки Umo снизились до 42 машин после 151 автомобиля неделей ранее. Эксперт связал падение показателей с ограниченными запасами у дилеров. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась с электромобилями Evolute — высокий спрос привёл к быстрому сокращению доступных автомобилей, а новые поставки пока не компенсировали дефицит.

Ранее стало известно о повышенном спросе на автомобили Lada с двумя видами топлива. Покупатели всё чаще выбирают версии, которые могут работать как на бензине, так и на газе. Сроки ожидания таких машин увеличились из-за высокого интереса со стороны клиентов и сейчас могут достигать одного месяца.