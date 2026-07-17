От «Газели» до китайского нашествия: Какие автомобили стали легендами России за 30 лет

За последние 30 лет российский автомобильный рынок пережил настоящую революцию: от первых доступных иномарок и эпохи «газелей» до массового прихода китайских брендов. Авто.ру составил рейтинг самых важных машин каждого периода, объединив мнения пользователей, журналистов и экспертов отрасли, который оказался в распоряжении Life.ru.

В юбилейном исследовании специалисты рассмотрели почти 600 моделей, появившихся на российском рынке за три десятилетия. Свои варианты самых значимых автомобилей выбрали пользователи Авто.ру, а также около 500 автомобильных журналистов и экспертов.

«Газель» всех спасла: Машины, которые стали символами дикого рынка 90-х

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Главным автомобилем с 1996-го по 2002 год стала «Газель». Модель получила первое место почти у 63% участников голосования и фактически стала символом новой российской экономики. Машина помогала перевозить пассажиров и грузы, использовалась спасательными службами, а также уверенно чувствовала себя на сложных дорогах.

Вторую строчку занял Mercedes-Benz S-Class W140 — автомобиль, который для многих стал олицетворением статуса 90-х. За ним расположился Toyota Land Cruiser 100, получивший 41% голосов.

Четвёртое место заняло семейство ВАЗ-2110/2111/2112. «Десятка» пришла на смену моделям семейства «Спутник», выпускалась более 10 лет и стала первым отечественным автомобилем, который участвовал в мировом туринговом чемпионате вместе с Seat, Honda, Chevrolet и BMW 3-Series. Пятую позицию занял BMW 5-Series поколения E39 — модель, которая для многих до сих пор остаётся примером идеального спортивного европейского седана.

Очереди за Focus и роскошные «танки»: Машины, по которым узнавали нулевые

С 2003-го по 2009 год Россия начала активно развивать производство иностранных автомобилей внутри страны. Главным символом этого периода стал Ford Focus первых двух поколений. Именно он стал первой массовой «народной иномаркой»: за машиной выстраивались многомесячные очереди. В итоговый список Focus попал у 67% участников.

Второе и третье места с небольшой разницей заняли BMW X5 первого поколения (E53) и Porsche Cayenne — 46% и 44% голосов соответственно. Эти автомобили изменили представление о внедорожниках, показав, что такие машины могут сочетать комфорт, спортивный характер и возможности за пределами асфальта.

Особое место занял Renault Logan. В отличие от дорогих премиальных кроссоверов, он создавался как доступный автомобиль стоимостью около 5000 евро. Проект вызвал большой интерес по всей Европе и в России, а сама модель помогла возродить производство на заводе «Москвич».

Пятёрку замкнул Bugatti Chiron — автомобиль, который стал одним из первых представителей нового класса гиперкаров. Его 1001-сильный двигатель W16 с четырьмя турбинами долгое время казался чем-то невозможным и установил новые представления о возможностях серийных машин.

Когда Россия подсела на Solaris: Триумф доступных иномарок

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Период с 2010-го по 2013 год стал временем пика российского рынка новых автомобилей по объёмам продаж. Главными героями эпохи стали три модели, которые выпускались на российских заводах в Санкт-Петербурге, Москве и Калуге.

В рейтинг вошли Hyundai Solaris, Renault Duster и Volkswagen Polo Sedan. Популярность последнего стала одной из причин, по которой российский рынок легковых автомобилей в тот период смог обойти Германию по продажам.

Пятёрку лучших также пополнили две японские модели. Nissan GT-R доказал, что спортивный автомобиль может быть эффективным не только на гоночной трассе, но и на дрэг-стридах и обычных дорогах. Toyota Land Cruiser 200 окончательно перестал восприниматься только как машина для охраны и получил статус самостоятельного премиального внедорожника — символа японской надёжности.

«Лада» против корейцев и Tesla против всех: Самая спорная эпоха автопрома

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Главным автомобилем периода 2014–2021 годов стала Lada Vesta. Она оказалась одним из самых заметных событий российского автопрома XXI века: впервые за долгое время отечественная модель смогла конкурировать с зарубежными аналогами. Несмотря на недостатки, у автомобиля появились реальные преимущества перед конкурентами. В 2018 и 2021 годах Vesta становилась самым популярным автомобилем России, обойдя корейские модели.

Второе место заняла «Газель NEXT» — автомобиль, которому удалось закрепиться на рынке даже при жёсткой конкуренции с иностранными производителями. Третью позицию получил Tesla Model S — электромобиль, который заставил говорить о себе весь мир и вызвал множество противоположных оценок.

Четвёртое место занял Hyundai Creta. Этот компактный кроссовер фактически пересадил массового покупателя с седанов на SUV благодаря удобному салону, спокойному дизайну и практичности. Пятёрку завершил автомобиль Skoda Octavia третьего поколения. Эта модель стала символом семейного авто: кузов лифтбэк, надёжность на уровне немецких машин, продуманная эргономика и популярность как у частников, так и у корпоративных парков и такси.

Китай пришёл незаметно: Автомобили, которые переписали правила в России

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С 2022 года стал заметен стремительный рост популярности китайских брендов в России. Новые названия начали появляться одно за другим, а главным представителем этой волны стал Geely Monjaro. Модель получила 59% голосов и стала главным «адвокатом» китайского автопрома, доказав российским покупателям, что новые бренды из КНР могут конкурировать с привычными производителями.

Второе место занял Tank 300 — автомобиль, который продолжил традицию настоящих рамных внедорожников после ухода многих известных моделей. Он получил 50,5% голосов и быстро завоевал популярность. Третью позицию занял LiXiang L9 с 48% голосов. Этот гибридный кроссовер стал одной из причин роста интереса к подобным автомобилям в России. Он показал, каким может быть премиальный автомобиль XXI века, объединив мощность и большое количество электронных технологий.

Четвёртым стал Aurus Senat — самый дорогой и амбициозный российский автомобиль последних лет. Модель получила 45% голосов и стала символом машин высшего представительского класса. Пятое место занял Zeekr 001 с 42% голосов. Электромобиль помог российским автомобилистам разобраться в киловатт-часах и стандартах зарядки, но одновременно показал риски параллельного импорта: дистанционная блокировка мультимедийных систем из Китая способна фактически превратить современный автомобиль в бесполезный транспорт.

Ранее сообщалось о категориях автомобилистов, которым разрешено заправляться на АЗС без ожидания в общей очереди. В число таких граждан входят инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и сопровождающие их лица при условии, что ребёнок находится в машине. Также льгота распространяется на участников Великой Отечественной войны, Героев СССР и России, а также полных кавалеров ордена Славы.