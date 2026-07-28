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28 июля, 17:21

Минпромторг расширил перечень такси ещё на шесть локализованных моделей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Список машин, разрешённых для использования в такси по закону о локализации, пополнился шестью новыми моделями. Как сообщили в Минпромторге, в него вошли Jetour Dashing, Omoda C7, Jeland J6, а также три модели Tenet (T4L, T8 и A8). Все эти автомобили теперь официально производятся в России.

Соответствующий нормативный акт утвержден правительством и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Китайский Jetour X70Plus, собираемый в России, допущен до работы в такси
Китайский Jetour X70Plus, собираемый в России, допущен до работы в такси

Ранее правительство РФ включило Omoda C5 калужской сборки в перечень автомобилей, разрешённых для работы в такси. Список будет пополняться и дальше по мере выхода на рынок новых локализованных моделей. Однако одного лишь наличия производства в стране недостаточно, чтобы претендовать на включение в документ.

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Наталья Демьянова
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