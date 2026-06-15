Китайский Jetour X70Plus, собираемый в России, допущен до работы в такси

Минпромторг РФ объявил о расширении перечня автомобилей, допущенных к работе в такси, включив в него локализованную модель Jetour X70Plus. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

«Правительство расширило перечень марок и моделей автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси. <…> Речь идёт об одном автомобиле — Jetour X70PLUS. Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и имеет высокий уровень локализации производства (более 1 500 баллов)», — говорится в сообщении.

Сам перечень впервые опубликовали ещё в октябре 2025 года, и с тех пор он регулярно обновляется. На сегодняшний день в нём значатся 27 моделей таких марок, как Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval и Tenet. В марте текущего года список дополнили автомобилями Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion и Tenet T7.

Пополнение перечня происходит по мере того, как производители осваивают выпуск новых локализованных версий. Для включения в него машина обязана соответствовать одному из трёх критериев, установленных федеральным законом о локализации такси, который вступил в силу 1 марта 2026 года.

Ранее правительство РФ включило Omoda C5 калужской сборки в перечень автомобилей, разрешённых для работы в такси. Список будет пополняться и дальше по мере выхода на рынок новых локализованных моделей. Однако одного лишь наличия производства в стране недостаточно, чтобы претендовать на включение в документ.