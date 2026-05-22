22 мая, 19:36

Omoda C5 калужской сборки включили в перечень автомобилей для работы в такси

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Правительство РФ расширило список автомобилей, подпадающих под действие закона о локализации такси. В перечень включили Omoda C5. Об этом говорится в распоряжении Кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Информация вскоре должна будет опубликована на сайте Минпромторга. Перечень будет дополняться и дальше, если на российском рынке появятся новые локализованные автомобили. При этом само наличие производства в стране не гарантирует включение модели. Для рассмотрения заявки производитель обязан подтвердить соответствие требованиям закона о локализации такси.

А ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что один из китайских автомобильных брендов рассматривает локализацию новых моделей электромобилей и гибридов в России. По его словам, производитель из КНР не будет пересекаться на авторынке с «АвтоВАЗом», но будет востребованным у российских потребителей.

