В России предложили узаконить частных водителей такси на личных авто

Объединение самозанятых России (ОСР) предложило узаконить частных водителей на личных автомобилях, создав для них отдельный правовой режим — не приравниваемый к профессиональному такси. Инициатива призвана вывести этот слой из серой зоны, пишет газета «Известия».

Модель называется «регулируемый паратранзит» — промежуточное звено между общественным транспортом и профессиональным такси. Ключевые элементы: статус частного водителя и регистрация самозанятости; работа только через цифровую платформу; цифровая идентификация; платформенное страхование; ежегодная диспансеризация (вместо двух осмотров в день) и отсутствие цветомаркировки машины.

При этом водители не получат атрибутов профессионального такси: движения по выделенным полосам, бесплатных стоянок, посадки «с руки».

«Паратранзит не заменяет профессиональное такси. Он закрывает промежуточный спрос, где граждане сегодня либо переплачивают, либо вовсе отказываются от поездок», — пояснили в ОСР.

В пример приводят Узбекистан: 457 тыс. водителей возят пассажиров через агрегаторы, и только 6,5% работают на постоянной основе. При этом узбекистанский водитель тратит на осмотры около 4 тыс. рублей раз в год, а российский — около 7 тыс. дважды в день.

С июля 2025 года агрегаторы в Узбекистане стали налоговыми агентами, а платформы интегрированы с налоговой и минтрансом. Государство сохраняет полный контроль.

А ранее россиян предупредили, что поездка в нелегальном такси чревата смертельными рисками. По словам специалиста, в случае аварии пострадавший легальной машины получит компенсацию от страховой компании, а в «серой» зоне взыскивать ущерб придётся напрямую с водителя.