Берегись автомобиля! Россиян предупредили о смертельных рисках поездки в нелегальном такси

Главный риск для пассажира нелегального такси — страховая пустота: в случае ДТП пострадавший легальной машины получит компенсацию от страховой компании, а в «серой» зоне взыскивать ущерб придётся напрямую с водителя, заявил юрист Сергей Смирнов. Кроме того, если речь идёт о преступлении, вычислить личность нелегального перевозчика крайне сложно.

Доказать сам факт нелегальной перевозки практически невозможно, если пассажир сам этого не подтвердит, а рейды ГИБДД нацелены в первую очередь на машины с «шашечками» и специальной раскраской. Единственная надежда на наказание — привлечь создателей теневых чатов к уголовной ответственности по статье о незаконном предпринимательстве, но и здесь нужно доказать, что они получали прибыль.

Эксперт добавил, что за два года число чатов и сообществ, предлагающих нелегальные услуги такси, утроилось и превысило 11 тысяч. Пассажир, садясь в такую машину, фактически лишается страховки, а в случае серьёзного происшествия остаётся один на один с проблемой без права на компенсацию и с низкими шансами найти виновного.

«Экономия 100–200 рублей в такой ситуации выглядит как неоправданно высокая плата за риск», — отметил собеседник «Радио 1».

