Тариф «неэконом»: В России может резко подорожать такси

К концу 2026 года цены на такси в России могут вырасти на 30%, спрогнозировала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По её словам, тарифы продолжат повышаться под влиянием нового законодательства, общего состояния экономики и дефицита водителей.

«В целом же с учётом совокупности всех факторов в текущем году можно ждать общее подорожание до 30%», — подчеркнула собеседница RG.ru.

Ранее Минпромторг России расширил перечень автомобилей, которые можно закупать для работы в такси. В обновлённый список добавили сразу несколько популярных моделей — Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7. До этого в реестре появилась Lada: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend.