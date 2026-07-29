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29 июля, 14:24

Россияне распробовали электрокары с пробегом: продажи подскочили на 40%

Продажи подержанных электромобилей в России выросли почти на 40%

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россияне стали заметно чаще покупать электромобили с пробегом. За первое полугодие 2026 года на вторичном рынке было продано 7729 таких машин — на 39,6% больше, чем годом ранее, сообщает «Автостат».

Особенно резко спрос вырос в начале лета. Только в июне россияне приобрели 1743 подержанных электрокара, что на 64% превышает результат того же месяца 2025 года.

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Почти половину рынка заняли три марки. Лидером стал японский Nissan с результатом 1715 проданных автомобилей. За ним расположились китайский Zeekr с 1240 машинами и немецкий Volkswagen, у которого сменили владельцев 802 электрокара.

В пятёрку самых востребованных брендов также вошли Tesla и Audi. За шесть месяцев россияне купили 702 подержанных автомобиля Tesla и 623 электрокара Audi.

Самой популярной моделью остался Nissan Leaf — за полгода продано 1567 экземпляров. Второе место занял Zeekr 001 с результатом 877 машин, третье — Volkswagen Lavida, который выбрали 528 покупателей.

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В первую пятёрку также попали Audi Q2 и «Москвич 3е»: на вторичном рынке продали 492 и 416 автомобилей соответственно.

Ранее Life.ru рассказывал, что необходимо проверить перед покупкой электромобиля с пробегом. Особое внимание эксперты советуют уделять состоянию и остаточной ёмкости батареи, поскольку её замена может оказаться одной из самых дорогих статей расходов.

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Марина Фещенко
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