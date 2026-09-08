Аресты в полиции и дефолт на миллиарды: что происходит вокруг сети заправок «Трасса» и её владельцев

Представитель МВД Ирина Волк сообщила 7 сентября о раскрытии схемы хищения горючего, предназначавшегося для автопарка подмосковной полиции. О деталях расследования рассказали два собеседника РБК, знакомые с материалами дела.

По данным следствия, с марта по сентябрь 2026 года участники группы вывели топливо, поставленное по госзаказу. Речь идёт о 4,651 млн литров бензина АИ-92, 3,355 млн литров АИ-95, а также о 324,4 тыс. литров летней и 432,3 тыс. литров зимней солярки. Ущерб оценивается как минимум в 100 млн рублей, а потерпевшей стороной признано областное управление МВД.

Среди фигурантов — начальник тыла регионального главка Сергей Мальков, руководитель центра хозобеспечения Алексей Суяров и глава отдела Анна Левина. Все трое уже лишились должностей. Также к делу причастен глава совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов и трое его подчинённых. Мещанский суд столицы в понедельник отправил в СИЗО до 5 ноября Малькова, Суярова и Левину, а менеджеры компании были арестованы ранее.

Само дело возбудили 7 августа, а в начале сентября передали в Следственный департамент МВД. Срок расследования установлен до 7 января 2027 года.

«Евротранс» управляет сетью АЗС «Трасса», занимающей второе место среди независимых продавцов топлива в столичном регионе. Один из источников издания на рынке утверждает, что прекращение работы отдельных сбытовых компаний не окажет серьёзного влияния на общую ситуацию, так как затрагивает лишь конечную доставку горючего.

При этом проблемы у эмитента возникли не только в уголовной плоскости. Компания допустила дефолт по всем биржевым бондам, а общий публичный долг достиг 36,1 млрд рублей. Акции «ЕвроТранса», размещённые в 2023 году по 250 рублей, к 7 сентября торговались около 29 рублей. О намерении подать иски о несостоятельности заявляли несколько банков.

Эксперты считают, что в ближайшее время покупатели на активы оператора вряд ли найдутся, учитывая судебные претензии на сумму свыше 37 млрд рублей. Инвестиционный стратег Сергей Суверов отметил, что случай с «ЕвроТрансом» единичный и вряд ли подорвёт весь финансовый рынок, однако заставит частных лиц внимательнее выбирать объекты для вложений.