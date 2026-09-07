Малькову грозит до 10 лет колонии и штраф в 1 млн по делу о хищении топлива

До 10 лет лишения свободы может получить бывший замначальника ГУ МВД России по Московской области — начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков по делу о хищении моторного топлива. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Помимо тюремного срока, ему может грозить штраф до 1 млн рублей. Окончательное наказание будет зависеть от решения суда и доказанности предъявленных обвинений.

«В случае признания Малькова виновным, ему грозит в том числе лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в предполагаемую схему также могли быть вовлечены начальник ФКУ ЦХиСО ГУ МВД по Московской области полковник внутренней службы Алексей Суяров и начальник отдела этого учреждения подполковник внутренней службы Анна Левина.

Кроме того, фигурантами дела стали председатель совета директоров ПАО «Евротранс» и трое топ-менеджеров компании. Аналогичное максимальное наказание может грозить и им. Уголовное дело возбуждено по статье о присвоении или растрате, совершённых организованной группой либо в особо крупном размере. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел.

Трое руководителей «Евротранса» уже заключены под стражу. Мальков, Суяров, Левина и председатель совета директоров компании задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Ранее Life.ru писал о компании «Евротранс», председатель совета директоров которой стал фигурантом нового уголовного дела. В августе УФАС выявило признаки завышения цен на топливо на АЗС сети «Трасса», принадлежащей «Евротрансу». Антимонопольная служба тогда начала разбирательство в отношении компании.