Замглавы подмосковного МВД задержан по делу о хищении топлива

Заместитель начальника подмосковного управления МВД Сергей Мальков взят под стражу. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, высокопоставленный офицер стал фигурантом уголовного дела о хищении горючего.

Вместе с ним силовики задержали руководителя Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка Алексея Суярова, а также начальника отдела этого же подразделения Анну Левину. Сейчас все подозреваемые уволены из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.

Следствие выявило причастность к противоправной схеме и представителей бизнеса. Под стражу помещены трое топ-менеджеров компании «Евротранс». Также задержан председатель совета директоров этой организации Игорь Мартынов.

На данный момент устанавливаются обстоятельства преступления и точный объем похищенного имущества. Работа по делу продолжается, ожидается проведение ряда экспертиз и допросов фигурантов.

Ранее Life.ru писал, что ФАС усилила проверки нефтяных компаний и независимых АЗС на фоне перебоев с топливом. С начала лета ведомство возбудило почти втрое больше дел, чем за первые пять месяцев года. На рассмотрении находятся 41 дело, ещё по 68 эпизодам выданы предупреждения. Претензии регулятора связаны с возможными картельными соглашениями и злоупотреблением доминирующим положением. ФАС выдала новые предупреждения участникам топливного рынка сразу в четырёх регионах России. Претензии затронули компании в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях.