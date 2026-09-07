Замглавы подмосковного МВД задержан по делу о хищении топлива
Обложка © VK / Подмосковная полиция
Заместитель начальника подмосковного управления МВД Сергей Мальков взят под стражу. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, высокопоставленный офицер стал фигурантом уголовного дела о хищении горючего.
Вместе с ним силовики задержали руководителя Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка Алексея Суярова, а также начальника отдела этого же подразделения Анну Левину. Сейчас все подозреваемые уволены из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.
Следствие выявило причастность к противоправной схеме и представителей бизнеса. Под стражу помещены трое топ-менеджеров компании «Евротранс». Также задержан председатель совета директоров этой организации Игорь Мартынов.
На данный момент устанавливаются обстоятельства преступления и точный объем похищенного имущества. Работа по делу продолжается, ожидается проведение ряда экспертиз и допросов фигурантов.
Ранее Life.ru писал, что ФАС усилила проверки нефтяных компаний и независимых АЗС на фоне перебоев с топливом. С начала лета ведомство возбудило почти втрое больше дел, чем за первые пять месяцев года. На рассмотрении находятся 41 дело, ещё по 68 эпизодам выданы предупреждения. Претензии регулятора связаны с возможными картельными соглашениями и злоупотреблением доминирующим положением. ФАС выдала новые предупреждения участникам топливного рынка сразу в четырёх регионах России. Претензии затронули компании в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях.
Больше новостей о ценах, внутреннем рынке и решениях российских ведомств — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.