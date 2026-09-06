Погоны и белые воротнички: МВД раскрыло любимые роли мошенников

Аферисты примеряют на себя самые разные служебные роли, чтобы завладеть деньгами россиян и подтолкнуть их к противоправным действиям. Чаще всего злоумышленники называют себя правоохранителями, банковскими работниками, сотрудниками госпорталов, ЖКХ и соцзащиты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Сообщают, что на имя жертвы пытаются взять кредит или оформить доверенность, обвиняют в финансировании запрещённых организаций, говорят, что данные жертвы попали к преступникам и нужно «помочь следствию», — говорится в сообщении.

С банковской легендой схема выглядит иначе: человеку рассказывают о якобы готовящемся списании средств. Для «отмены операции» у него выманивают код из СМС либо реквизиты карты, а иногда предлагают перевести деньги на «безопасный счёт», которого на самом деле не существует. Образ сотрудника госпортала позволяет аферистам давить на другую уязвимость.

Они заявляют о проблемах с учётной записью, отправляют ссылку для подтверждения сведений — фактически фишинговую — или обещают положенную выплату, для оформления которой требуют банковские данные. Отдельные звонки поступают якобы от коммунальных служб и управляющих компаний. Под этим предлогом предлагают недорого заменить счётчики воды или электричества, требуют оплатить проверку дымовых датчиков либо вентиляции или запрашивают СМС-код для «обновления базы данных».

На пенсионеров и других граждан мошенники могут выйти в роли работников соцзащиты или страховых компаний. Им рассказывают о компенсациях за лекарства и услуги, необходимости обновить полис ОМС с передачей данных либо предлагают выплату по некой программе поддержки пожилых людей.

Последний вариант обычно сопровождается требованием внести предоплату. При этом в МВД предупредили, что подобные схемы могут использоваться не только ради хищения денег: злоумышленники способны вовлекать обманутых граждан в совершение преступлений, включая теракты и диверсии.

Ранее мошенники нашли ещё один способ войти в доверие к россиянам — теперь они могут выдавать себя за внимательных соседей. Злоумышленники стараются сделать свои сообщения максимально похожими на обычное бытовое общение. В качестве повода для контакта они используют якобы замеченного возле подъезда или входной двери подозрительного человека.