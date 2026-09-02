Мошенники маскируются под добрых соседей, чтобы воровать данные россиян

Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава рассказал, что мошенники маскируются под заботливых соседей и рассылают россиянам вредоносные файлы, выдавая их за видео с подозрительными людьми у их дверей.

«Мошенники всё чаще строят свои схемы так, чтобы они выглядели как часть обычной жизни. Один из самых распространённых приёмов — это притвориться заботливым соседом. Теперь мошенники сначала оформляют сообщение в виде предупреждения о подозрительном лице, замеченном в подъезде либо вблизи входной двери квартиры», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Злоумышленники прилагают к тексту вложение, которое выдаётся за видеозапись с камеры наблюдения или фрагмент мобильной съёмки. По словам Кучавы, сообщение выглядит обыденно, создавая иллюзию соседской заботы, но именно вложение служит точкой доступа для киберпреступников.

Если попытаться открыть такое вложение, на устройство может установиться вредоносная программа. Она способна запросить доступ к камере и микрофону смартфона, а также получить другие разрешения.

При этом в Центре биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы, уточнили Life.ru, что доступ вредоносного приложения к камере или микрофону сам по себе не даёт мошенникам доступа к биометрическим данным человека, хранящимся в ЕБС.

В ЦБТ также обратили внимание, что в первоначальных сообщениях ТАСС, МВД и Telegram-канала @ruble30 о данной мошеннической схеме биометрия не упоминалась. По оценке центра, предположение о сборе биометрических данных появилось позднее и пока не имеет подтверждения.

«Вредоносное приложение может получить доступ к данным на смартфоне — сообщениям, кодам подтверждения, аккаунтам и банковским приложениям. Однако доступ к камере или микрофону не означает доступ к биометрическим данным, которые хранятся в Единой биометрической системе. Запись лица или голоса нельзя просто скопировать и использовать как универсальный "цифровой ключ"», — пояснили Life.ru в ЦБТ.

В центре отметили, что при проверке по ЕБС система не просто сопоставляет лицо или голос с ранее зарегистрированными данными, но и определяет, что перед устройством находится живой человек, а не фотография, запись или цифровая подмена. В чувствительных сценариях применяются дополнительные способы подтверждения.

Фотографии человека и образцы его голоса действительно могут использоваться злоумышленниками для создания дипфейков и социальной инженерии. Однако сами по себе такие материалы не позволяют получить доступ к сервисам по биометрии, подчеркнули в ЦБТ.

Специалисты рекомендуют соблюдать базовые правила кибербезопасности: не устанавливать неизвестные APK-файлы, не выдавать приложениям лишние разрешения и перепроверять отправителя тревожного сообщения через другой канал связи.

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