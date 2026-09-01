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Опубликовано 1 сентября, 13:01

Курьер-мошенник разгромил квартиру петербурженки битой и украл её телефон

В Петербурге задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на 26-летнюю женщину и разгроме её квартиры. Как сообщили в полиции Петербурга, мужчина пришёл к ней под видом курьера и действовал по указаниям телефонных мошенников.

Видео © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

До этого женщине около месяца звонили неизвестные и пытались убедить её перевести деньги. Она отказывалась, но в полицию по поводу этих звонков не обращалась. 22 августа злоумышленник представился курьером, вошёл в квартиру на улице Бутлерова и потребовал перевести 109 тысяч рублей. Всё это время он оставался на связи с куратором.

В итоге банк заблокировал перевод. Тогда мужчина схватил стоявшую в прихожей бейсбольную биту, разгромил квартиру, забрал iPhone 13 хозяйки и скрылся. Подозреваемого задержали на Кондратьевском проспекте. Возбуждено уголовное дело о грабеже, мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

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В августе суд в Петербурге приговорил другого курьера телефонных мошенников к четырём годам колонии. Следствие установило, что он вместе с сообщниками убедил двух пенсионерок передать сбережения якобы для их сохранности и похитил свыше 4,2 млн рублей.

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Обложка © Петербургская полиция

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