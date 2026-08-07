Всегда есть рыба покрупнее: Пенсионер из Тольятти развёл мошенников с помощью газет

77-летний житель Тольятти (Самарская область) сорвал попытку телефонных мошенников похитить у него 2,4 млн рублей, передав курьеру пакет с нарезанными газетами вместо денег. Об этом сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, роль курьера выполняла 42-летняя безработная жительница села Васильевка Ставропольского края. Правоохранители считают, что женщина действовала по указанию неустановленных сообщников и должна была забрать деньги у пенсионера.

«Она пыталась похитить у 77-летнего пенсионера 2,4 миллиона рублей, однако последний, распознав мошенничество, передал ей пакет с нарезанными листами из газет и журналов», — сообщили в прокуратуре.

Следствие также полагает, что обвиняемая причастна ещё к одному эпизоду мошенничества. По данным правоохранителей, ранее несовершеннолетняя дочь 52-летнего жителя Тольятти передала женщине около двух миллионов рублей, поверив злоумышленникам.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. На её имущество и банковские счета наложен арест.

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